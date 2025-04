Invicta Sol Caffè cerca la settima vittoria consecutiva contro Cus Genova

Genova a caccia della settima vittoria consecutiva per l’Invicta Sol Caffè. Il team maschile di serie B, oggi alle 18 per il ventiseiesimo turno di campionato sarà impegnato in Liguria. Appuntamento al PalaCus di Genova per sfidare appunto il Cus Genova in una sfida che vale la quinta posizione in classifica. Le due formazioni infatti sgomitano vicine in classifica per prendersi la quinta piazza. I grossetani sono reduci da sette vittorie di fila che hanno fatto risalire la china alla formazione di coach Fabrizio Rolando che negli ultimi due mesi ha ingranato la marcia giusta. Invicta quindi quinta a quota 43 punti, staccata di dieci lunghezze dal terzo posto del Sassuolo ma appaiata al quarto posto di Sesto Fiorentino. Cus Genova invece insegue proprio i maremmani al sesto posto con 41 punti. Lanazione.it - Invicta Sol Caffè cerca la settima vittoria consecutiva contro Cus Genova Leggi su Lanazione.it Trasferta aa caccia dellaper l’Sol. Il team maschile di serie B, oggi alle 18 per il ventiseiesimo turno di campionato sarà impegnato in Liguria. Appuntamento al PalaCus diper sfidare appunto il Cusin una sfida che vale la quinta posizione in classifica. Le due formazioni infatti sgomitano vicine in classifica per prendersi la quinta piazza. I grossetani sono reduci da sette vittorie di fila che hanno fatto risalire la china alla formazione di coach Fabrizio Rolando che negli ultimi due mesi ha ingranato la marcia giusta.quindi quinta a quota 43 punti, staccata di dieci lunghezze dal terzo posto del Sassuolo ma appaiata al quarto posto di Sesto Fiorentino. Cusinvece insegue proprio i maremmani al sesto posto con 41 punti.

