Titans affrontano Fossombrone | vittoria per evitare i playout

Titans la affrontano con la consapevolezza che una sconfitta potrebbe voler dire playout. La squadra di coach Rossini gioca oggi al Multieventi con Fossombrone (ore 18, arbitri Avaltroni e Barchetta) e l’obiettivo è ottenere quella vittoria che assicurerebbe almeno il nono posto, dunque le vacanze anticipate. La situazione di classifica è semplice. Attualmente i biancazzurri sono appaiati al Guelfo in nona posizione con 22 punti, ma col vantaggio negli scontri diretti. Una conclusione a pari merito farebbe prevalere San Marino, mentre con un successo del Guelfo e una sconfitta dei Titans si aprirebbero le porte dei playout, destinati alle squadre dal 10° al 13° posto. Fossombrone è già matematicamente terza e non ha obbiettivi di classifica, ma resta una squadra di valore. Sport.quotidiano.net - Titans affrontano Fossombrone: vittoria per evitare i playout Leggi su Sport.quotidiano.net È l’ultima giornata di regular season e ilacon la consapevolezza che una sconfitta potrebbe voler dire. La squadra di coach Rossini gioca oggi al Multieventi con(ore 18, arbitri Avaltroni e Barchetta) e l’obiettivo è ottenere quellache assicurerebbe almeno il nono posto, dunque le vacanze anticipate. La situazione di classifica è semplice. Attualmente i biancazzurri sono appaiati al Guelfo in nona posizione con 22 punti, ma col vantaggio negli scontri diretti. Una conclusione a pari merito farebbe prevalere San Marino, mentre con un successo del Guelfo e una sconfitta deisi aprirebbero le porte dei, destinati alle squadre dal 10° al 13° posto.è già matematicamente terza e non ha obbiettivi di classifica, ma resta una squadra di valore.

Titans affrontano Fossombrone: vittoria per evitare i playout. Pallacanestro Titano, vittoria in rimonta: 73-68 su Fossombrone. Vincono ancora i Titans: 68-58 contro Fossombrone. I Titans ospitano la capolista Montemarciano. Porcarelli: "Una vittoria di squadra e ora sotto con Montemarciano".

