Weekend di atletica a Prato | Stano e Fortunato protagonisti nei 10mila metri

atletica a Prato si arricchisce di nuovi e in qualche modo inattesi protagonisti. Gli appassionati domattina dovranno decidere se dedicarsi alla tradizionale Maratonina (per i più moderni Half Marathon) o spostarsi allo stadio Ferrari, dove è in programma la terza prova dei campionati di società di marcia, per vedere all’opera due grandi campioni dello sport italiano. In gara, un po’ a sorpresa, ci saranno infatti il campione olimpico e mondiale Massimo Stano (nella foto) ed il fresco recordman mondiale dei 5 mila metri indoor Francesco Fortunato, bronzo agli Europei di Roma 2024. I due si sfideranno sulla distanza dei 10 mila metri su pista nella gara organizzata dall’atletica Prato all’interno di un meeting che vedrà fin dalle ore 9 alternarsi varie competizioni di questa disciplina al maschile e al femminile per le categorie senior, junior, allievi e cadetti. Lanazione.it - Weekend di atletica a Prato: Stano e Fortunato protagonisti nei 10mila metri Leggi su Lanazione.it Il grande week end dell’si arricchisce di nuovi e in qualche modo inattesi. Gli appassionati domattina dovranno decidere se dedicarsi alla tradizionale Maratonina (per i più moderni Half Marathon) o spostarsi allo stadio Ferrari, dove è in programma la terza prova dei campionati di società di marcia, per vedere all’opera due grandi campioni dello sport italiano. In gara, un po’ a sorpresa, ci saranno infatti il campione olimpico e mondiale Massimo(nella foto) ed il fresco recordman mondiale dei 5 milaindoor Francesco, bronzo agli Europei di Roma 2024. I due si sfideranno sulla distanza dei 10 milasu pista nella gara organizzata dall’all’interno di un meeting che vedrà fin dalle ore 9 alternarsi varie competizioni di questa disciplina al maschile e al femminile per le categorie senior, junior, allievi e cadetti.

Potrebbe interessarti anche:

Apnea Dinamica Sub Prato protagonisti

Una competizione giunta ormai all’ottava edizione, e divenuta una "classica". E che porterà a sfidarsi presso la piscina Galilei alcuni fra i migliori sub d’Italia. Si avvicina sempre più il "Trofeo ...

Brutale aggressione in un bar di Prato : un uomo ridotto in fin di vita

PRATO – Brutale aggressione in un bar di Prato: in fin di vita un uomo di origine cinese, aggredito, assieme ad altre persone, da un commando di suoi connazionali. L’evento si è verificato nella ...

Un medico del pronto soccorso di Prato ‘ambassador’ di un’autorevole società scientifica americana

PRATO – Ospedale Santo Stefano, il dottor Franco Lai è stato nominato Liaison Ambassador per l’Italia all’American college of emergency physicians (Acep), la più autorevole società scientifica ...

Weekend di atletica a Prato: Stano e Fortunato protagonisti nei 10mila metri. Atletica: Marcia, olimpionico Stano in gara sui 10 km a Prato. Arriva il weekend dei Societari assoluti. Campionato di società: "Ferrari" protagonista. Finali CDS B a Prato, brillano le ragazze dell'Atletica Spezia Duferco. Atletica Grosseto inarrestabile anche a Prato: titolo toscano con gli Under 14. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Weekend di atletica a Prato: Stano e Fortunato protagonisti nei 10mila metri - Il grande week end dell’atletica a Prato si arricchisce di nuovi e in qualche modo inattesi protagonisti. Gli appassionati domattina dovranno decidere se dedicarsi alla tradizionale Maratonina (per i ...

(A darne comunicazione è ansa.it:) Atletica: Marcia; olimpionico Stano in gara sui 10km a Prato - Il campione olimpico di marcia di Tokyo 2020 Massimo Stano sarà tra i protagonisti della 10 km di marcia a Prato in programma domenica alla pista di atletica Mauro Ferrari, start alle 11,45. (ANSA) ...

(Come riportato da fidal.it:) Stano e Fortunato, 10.000 di marcia a Prato - Un duello tra i due migliori marciatori azzurri, su ritmi veloci, in pista. Domenica mattina a Prato si sfidano Massimo Stano e Francesco Fortunato: l’occasione è la terza prova dei Campionati di soci ...