Carlo Cottarelli e la crescita dell’Italia | Dimezzata anche senza dazi

Leggi su Open.online

guerra dei«la nostrasi sarebbe». L’economista, intervistato dalla Stampa, che alla domanda se nel 2026 rischiamo di finire in recessione risponde: «Impossibile prevederlo.Trump la nostrasarebbe stata ugualmente dello 0,6%. Rispetto al 2026 la situazione è così incerta che bisogna essere contenti di riuscire a fare previsioni per il 2025. Perché più si va avanti e più la forchetta, per effetto della guerra dei, rischia di allargarsi. Ci sono due aspetti da tenere presente: l’economia cinese è la seconda più grande del mondo, importanoprodotti italiani e quindi c’è un effetto a catena su tutto che arriva a coinvolgerenoi».L’incertezzaInoltre «questa situazione di incertezza a livello mondiale fa sì che, sela guerra fosse limitata solamente a Stati Uniti e Cina, ci sarebbe un effetto di rallentamento sull’economia mondiale.