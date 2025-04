The Voice Senior chi ha vinto questa edizione | standing ovation del pubblico

edizione di The Voice Senior si è conclusa con una finale carica di emozioni, dove le voci più mature e intense hanno regalato al pubblico momenti indimenticabili. Tra standing ovation e performance mozzafiato, il palcoscenico di Rai 1 ha ospitato una serata che ha lasciato il segno.Leggi anche: “Affari Tuoi”, la richiesta della Rai a De Martino (mai fatta prima ad Amadeus)Leggi anche: Caterina Balivo dice addio a “La volta buona”? Cosa sappiamoChi ha vintoLa finale si è trasformata in una sfida tutta al femminile. Le quattro finaliste—Patrizia Conte e Graziella Marchesi del Team Gigi D’Alessio, Monica Bruno e Maura Susanna del Team Arisa—hanno dato vita a esibizioni di altissimo livello. La competizione è stata intensa, ma alla fine è stata Patrizia Conte a conquistare il pubblico e a vincere l’edizione 2025 del talent show. Tvzap.it - “The Voice Senior”, chi ha vinto questa edizione: standing ovation del pubblico Leggi su Tvzap.it News TV. La quintadi Thesi è conclusa con una finale carica di emozioni, dove le voci più mature e intense hanno regalato almomenti indimenticabili. Trae performance mozzafiato, il palcoscenico di Rai 1 ha ospitato una serata che ha lasciato il segno.Leggi anche: “Affari Tuoi”, la richiesta della Rai a De Martino (mai fatta prima ad Amadeus)Leggi anche: Caterina Balivo dice addio a “La volta buona”? Cosa sappiamoChi haLa finale si è trasformata in una sfida tutta al femminile. Le quattro finaliste—Patrizia Conte e Graziella Marchesi del Team Gigi D’Alessio, Monica Bruno e Maura Susanna del Team Arisa—hanno dato vita a esibizioni di altissimo livello. La competizione è stata intensa, ma alla fine è stata Patrizia Conte a conquistare ile a vincere l’2025 del talent show.

