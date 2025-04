Iltempo.it - Tra domenica e lunedì torna il maltempo. Sottocorona: "Anche qualcosa di più"

Il cambio di passo è all'orizzonte e la stabilità, che ha caratterizzato il quadro meteorologico dell'ultima settimana, presto subirà qualche scossone. Le prime piogge "non intense" appariranno a partire da oggi. Soprattutto sul settore occidentale e sulle zone alpine, dove non è esclusa "qualche debole nevicata". Parola di Paolo, che dallo studio di Omnibus ha diffuso le ultime previsioni. Domani "questo inizio di peggioramento avanza", ha anticipato. Fenomeni "da deboli a moderati" colpiranno il nord e il centro. Sulla Corsica "di più". Insomma, una nuova ondata diè destinata a colpire alcune delle regioni italiane e no, "non sono solo precipitazioni di scarsa entità", ha precisato il meteorologo. Sul resto del centro e soprattutto al sud è attesa solo qualche nuvola.