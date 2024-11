Oasport.it - LIVE Berrettini-Van de Zandschulp, Italia-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: confermato il romano

15.02 Le scelte dei capitani sono quelle scontate alla vigilia: Berrettini-Van de Zandschulp, Sinner-Griekspoor, Bolelli/Vavassori-Koolhof/Van de Zandschulp. Chiaramente le coppie dei doppi si possono modificare sino a pochi minuti prima dell'inizio. 15.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, finale di Coppa Davis 2024. Come seguire la finale di Coppa Davis in tv/streaming. Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale di Coppa Davis 2024 tra Italia e Olanda. Sul veloce indoor di Malaga, assisteremo all'ultimo atto che metterà in palio la celebre Insalatiera. Gli azzurri capitanati da Filippo Volandri vanno a caccia di un fantastico bis, cosa che non era mai riuscita nella storia del tennis italiano.