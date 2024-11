Lanazione.it - La Spezia città sostenibile. Vinto il ’Cresco Award’

Il Comune dellahail prestigioso premio di livello nazionale Cresco Award –Sostenibili, nella categoria delletra i 50mila e 100mila abitanti in tema di sostenibilità, nella raccolta e nel riciclo dei rifiuti, grazie ai significativi risultati ottenuti, e il premio Trust Pa, consegnato dall’azienda InfoCert, per il progresso digitale e la trasparenza della pubblica amministrazione. Il premio celebra i Comuni italiani che si distinguono per l’impegno nello sviluppodei territori, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. La cerimonia di premiazione, si è svolta al Centro congressi Lingotto di Torino in occasione della 41ª Assemblea Annuale di Anci. "Questo importante traguardo premia il nostro programma per una, orientato a migliorare la qualità della vita dei cittadini e conferma Lacome modello di riferimento per lo sviluppoin Italia – afferma il sindaco Pierluigi Peracchini –.