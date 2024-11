Scuolalink.it - La Scuola migliore (e più costosa) al mondo si trova in Svizzera: la retta è da record

Situata nel cuore della, a pochi chilometri dal confine italiano, sil’Institut auf dem Rosenberg, definita recentemente la “al”. Questaprivata, fondata nel 1889, non è solo un centro di eccellenza accademica ma un’istituzione esclusiva, destinata a formare le future élite globali. Tuttavia, il suo prestigio è accompagnato da costi elevatissimi, accessibili solo ad una ristcerchia di famiglie facoltose. Unaprivata per i futuri leader mondiali L’Institut auf dem Rosenberg si distingue per il suo approccio educativo unico, che combina un programma personalizzato a un’offerta extracurricolare di alto livello. Gli studenti, provenienti da oltre 50 paesi, ricevono un’educazione su misura che mira a sviluppare competenze nelle aree accademiche, artistiche, sportive e imprenditoriali.