Inter colpo di scena Lautaro Martinez | tifosi sorpresi

Ultimo aggiornamento 24 Novembre 2024 16:01 di Giancarlo Spinazzoladiper: isono, la decisione è clamorosa. L’argentino cambia tuttonon è stato protagonista nella sonante vittoria dell’nei confronti del Verona. Un 5-0 che ha messo in luce Marcus Thuram, ancora una volta in grande spolvero, ma anche e soprattutto il Tucu Correa, rispolverato dalla naftalina da Simone Inzaghi. L’attaccante argentino è stato semplicemente determinante con un gol e due assist rilanciando anche la sua candidatura, per il prosieguo della stagione.E? Nemmeno ha giocato. A poche ore dalla gara del Bentegodi ha lasciato Verona per tornare a Milano, colpito da un attacco influenzale (problemi di gastrointestinali per la precisione) che l’aveva messo in dubbio anche per la sfida contro il Lipsia in Champions League.