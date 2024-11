Thesocialpost.it - Inseguiti dai carabinieri si schiantano con lo scooter: un morto e un ferito a Milano

Un inseguimento che si è concluso nel peggiore dei modi, quello iniziato in via Farini, zona semicentrale a Nord di, eterminato a Sud della città in via Ripamonti con un incidente costato la vita a un ventenne egiziano senza patente. Tutto è successo nella notte del 23 ovembre, prima delle quattro: un'auto del radiomobile deiha visto un grossocon a bordo due ragazzi in via Farini.Dopo l'avvistamento è partito un inseguimento, con una serie di manovre pericolose fino a via Ripamonti dove loè scivolato e ha sbattuto contro un muretto. Mentre l'auto dei militari si è fermata contro un semaforo.Gravissimo l'autista delloè stato portato al Policlinico di, dove è deceduto e dove sono dovute intervenire le forze dell'ordine per calmare la famiglia.