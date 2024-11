Ilgiorno.it - Infermiera del pronto soccorso aggredita da un paziente

Leggi su Ilgiorno.it

Ancora un’aggressione subita da un operatore sanitario. La vittima è un’deldel San Matteo che stava medicando un. L’uomo avrebbe avuto una reazione inconsulta e improvvisa, strattonandola. L’operatrice ha urlato, nell’ambulatorio sono corsi tutti i colleghi e la situazione è rientrata. Ilesagitato è stato riportato a più miti consigli. "Questi episodi non devono succedere - ha detto Marco Grignani della Uil -. Gli operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di poter lavorare tranquillamente. Per questo motivo ribadiamo che occorre garantire la presenza di agenti di polizia 24 ore su 24, attualmente non è assicurata". Pare che l’aggressore fosse ubriaco e fosse arrivato in ospedale per una ferita. Mentre l’lo stava medicando, l’uomo l’avrebbe spintonata per poi scappare.