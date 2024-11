Ilrestodelcarlino.it - In alto i calici al ’Mercato dei vini’. L’expo dei vignaioli indipendenti

di Nicholas Masetti BOLOGNA Taglio del nastro in grande stile per il Mercato dei viniFivi a Bologna, città che per la seconda volta ospita il più importante evento del settore. La tredicesima edizione infatti conta su oltre mille espositori provenienti da tutta Italia, con un respiro di mercato e di pubblico sempre più internazionale viste le cantine arrivate dalla Bulgaria e dalla Slovenia. Uno spazio, a Bologna Fiere, di 30mila metri quadri su quattro padiglioni, con a disposizione oltre ottomila vini da assaggiare, gustare e comprare. Gianpiero Calzolari, presidente della location che ospita l’evento, è convinto che Bologna abbiamo un potenziale importante: "Il Mercato è partito nel migliore dei modi. Insieme a Slow Wine Fair Bologna acquisisce così una dimensione di riferimento centrale per il tema dei vini, soprattutto per quelli che hanno una storia, un legame col territorio".