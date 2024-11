Agi.it - Il Torino non sa più vincere. Solo 1-1 con il Monza

Leggi su Agi.it

AGI - Un punto e una rete a testa.non vanno oltre l'1-1, al gol di Masina ha risposto Djuric: i biancorossi non si tolgono dalle sabbie mobili e restano ancora a 9 punti, in zona retrocessione, i granata invece salgono a quota 15 (ma la vittoria manca adesso da quattro turni, inframmezzati da ben sei ko, compreso il solito derby giocato senza nerbo). Fischi a valanga al termine del match per gli uomini di Vanoli e solita contestazione della curva Maratona che da tempo chiede al presidente Urbano Cairo di togliere il disturbo. Ma, come sempre succede nel calcio, a rischiare grosso potrebbe essere l'ex tecnico del Venezia della promozione: il suonon è riuscito a fare bottino pieno contro l'ultima in classifica e nonostante avesse invocato "11 animali" la squadra messa in campo dall'allenatore è apparsa sin dalle prime battute di gioco intimidita e sorpresa dalle iniziative dei brianzoli.