Anticipazionitv.it - Giulio Raselli: “Minacciato di morte da Alessandro Basciano”

, noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne prima come corteggiatore e poi come tronista, ha utilizzato i social per denunciare pubblicamente. In un messaggio condiviso nelle sue Instagram Stories il 24 novembre 2024,ha accusato l’ex gieffino e il suo entourage di averlodi. L’episodio sarebbe avvenuto a seguito di un commento pubblicato dasotto un post di @trashitaliano.Il messaggio diNelle sue Stories,ha scritto: “Ieri notte alle ore 00:44, causa un mio commento sotto un post di @trashitaliano, ho ricevuto minacce dida parte die la sua gang.” Le parole dihanno subito attirato l’attenzione dei follower e del web, suscitando grande scalpore. Sebbenenon abbia fornito ulteriori dettagli sul contenuto del commento o sulle presunte minacce ricevute, la denuncia pubblica apre un nuovo capitolo di tensioni tra personaggi noti del mondo televisivo.