Fiorentina prima in classifica per ora Adlì e Grimaldello Kean firmano la vittoria a Como | 0-2 Pagelle

Diciamola col Manzoni: con lasu "quel ramo del lago di", latorna in vetta alla. Decisivi i gol di(servizio preciso di Beltran e furba legnata non vista da Audero) nel primo tempo e di(tocco raffinato su assist al bacio di Sottil) nella ripresa. Ma determinanti anche le parate di super De Gea, sotto gli occhi smarriti di Fabregas, allenatore comasco, ma suo antico compagno di squadra nella nazionale spagnola. Ora, aspettando il risultato di Napoli-Roma, i viola si godono il primo posto con Atalanta e Inter. Pensando già alla sfida diretta ai nerazzurri di Inzaghi, domenica prossima al Franchi. Un big-match che scalda Firenze, anche se in mezzo ci sarà, giovedì, da "spicciare" la pratica di Conference contro il PafosL'articoloin(per ora).