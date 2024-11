Lettera43.it - Finale di Coppa Davis 2024, a che ora e dove vedere Italia-Olanda in tv e in streaming

Dopo la vittoria contro l'Australia in semi, l'giocherà ladiper il secondo anno consecutivo. La sfida sarà contro l'e inizierà alle 16 con il singolo tra Matteo Berrettini e Botic van de Zandschulp, a cui seguirà il secondo singolo tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor. In caso di parità si giocherà il doppio e si dovrà decidere se far giocare i doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori o affidarsi alla coppia Berrettini/Sinner. Le partite si potranno seguire su Sky, sui canali 201 e 203, ma anche in chiaro su Rai 2. Saranno inoltre disponibili ingratuitamente su RaiPlay e, per gli abbonati su Sky, su Now e SkyGo.