F1 GP Las Vegas 2024 Verstappen | Titolo speciale ho ancora fame per il futuro

Leggi su Sportface.it

Maxha commentato a caldo il quinto posto nel GP di Las, grazie al quale si è laureato campione del mondo: “E’essere qui con il quarto: non avrei mai pensato che potesse succedere quando ho cominciato. All’inizio ero semplicemente contento di esserci“.Il pilota olandese ha poi fatto un bilancio del campionato: “E’ stata una stagione lunga e impegnativa, soprattutto a livello personale. Inizialmente controllavamo le gare, poi abbiamo affrontato un momento difficile e spesso ho dovuto mantenere la calma. Sicuramente preferisco una stagione come la scorsa con tante vittoria, ma quest’anno mi ha insegnato tanto e ringrazio il team per il lavoro. Raggiungere risultati del genere è davvero“.Infine, in vista del: “Ho. Ovviamente mi godo questo momento, ma ci sonodue gare prima della fine della stagione“.