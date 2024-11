Sport.quotidiano.net - F1, Gp Las Vegas 2024: la gara in diretta

Roma, 24 novembre- George Russell su Mercedes parte in pole position nel Gp di Lasdi F1. Al suo fianco in prima fila la Ferrari di Carlos Sainz. In seconda fila terza a sorpresa la Alpine di Pierre Gasly e la Rossa di Charles Leclerc. Max Verstappen su Red Bull è quinto e darà battaglia per una vittoria che glintirebbe il quarto titolo mondiale, nonostante Lando Norris, che è sesto in griglia con la sua McLaren. Nella top ten anche Yuki Tsunoda su Racing Bulls davanti l'altra McLaren di Oscar Piastri. Poi Nico Hulkenberg su Haas nono e Lewis Hamilton con l'altra Mercedes solo decimo. Le qualifiche sono state condizionate dal brutto incidente di Franco Colapinto. Nel finale della Q2 il pilota argentino ha perso il controllo della monoposto ad alta velocità andando a sbattere contro le barriere alla Curva 16.