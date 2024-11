F1 GP Las Vegas 2024 Hamilton | Lavoro straordinario del team forse il freddo ci ha favorito

Leggi su Sportface.it

Non può che essere soddisfatto del GP di Lasdi F1 Lewis, capace di conquistare il secondo posto. “Innanzitutto complimenti a Verstappen per la vittoria del titolo – ha esordito il pilota britannico, che in merito al weekend ha poi spiegato – Ilha lavorato in maniera straordinaria. Non so come abbiamo fatto ad essere così veloci, ma non abbiamo sbagliato niente e il risultato ci ha ripagato.siamo stati favoriti dalla temperatura, rendendo meglio con questo“. Infine, in vista delle ultime due gare: “Ora che il campionato è andato magari possiamo divertirci“. F1 GP Las: “delilci ha” SportFace.