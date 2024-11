Donnapop.it - Due cantanti famosissime a Sanremo 2025, la rivelazione: «Potrebbero arrivare belle notizie»

Il Festival disi preannuncia ricco di sorprese, e tra i nomi chefar parte del cast emergono quelli di Paola&Chiara. Le celebri sorelle, ospiti recentemente da Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno, hanno lasciato intendere che una loro partecipazione al prossimo Festival non è affatto esclusa. Interpellate direttamente sulla questione, Paola&Chiara non hanno smentito la possibilità, anzi, sono apparse decisamente misteriose.Le duehanno infatti dichiarato: «? Chi lo sa! Vediamo! Tu lo sai che non si può mai sapere. Questo è un aspetto del mestiere che non possiamo mai sapere, è tutto così, potrebbeanche una bella notizia oppure no, andiamo avanti! Se non saremo lì, saremo là». Con queste parole, le sorelle non solo hanno lasciato spazio a speranze, ma hanno anche ammesso di aver già inviato un brano a Carlo Conti, il direttore artistico del Festival, suggerendo che ci siano concrete possibilità di vederle sul palco del Teatro Ariston nel