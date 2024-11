Iodonna.it - Donato dalla valle di Ledro a papa Francesco

Città del Vaticano, 22 nov. (askanews) – È stato innalzato in Piazza San Pietro in tutta la sua imponenza l’abete rosso di 29 metri che sarà il simbolo del Natale insieme al presepe. Dopo un lungo viaggio dal Trentino, l’albero di Natale che pesa 5 tonnellatediè arrivato in piazza San Pietro a Roma ed è stato issato con un grande gru. Natale 2023, decorazioni fai da te: dalle più semplici a quelle all'uncinetto guarda le foto Leggi anche › L’albero di Natale nel mondo, come cambia Come sempre ci sono state polemiche sull’opportunità di tagliare un abete centenario per usarlo come decorazione.