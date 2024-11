Thesocialpost.it - Basciano, intervista shock a Fabrizio Corona: “Non sto bene…”. E poi cancellano tutto

Leggi su Thesocialpost.it

Arrestato per stalking nei confronti di Sophie Codegoni e rilasciato dopo un giorno di detenzione a San Vittore, Alessandrosi racconta a. Nell’sul canale YouTube dell’ex fotografo dei VIP, avviata con oltre un’ora di ritardo e poi rimossa, l’influencer ha espresso il suo stato d’animo e ha ricostruito i fatti che hanno portato al suo arresto.«Non mi aspettavo l’arresto, è stato un trauma»ha raccontato il momento dell’arresto, avvenuto nella sua abitazione: «Ero in palestra, sono tornato a casa e mi sono trovato davanti quattro carabinieri. Mi hanno spiegato che avevano un mandato di arresto. È stata una doccia fredda. Non ho provato rabbia, ma una profonda delusione». Ha poi aggiunto un dettaglio sorprendente: «Solo dieci giorni prima, Sophie mi aveva chiesto di accompagnarla al supermercato con sua madre.