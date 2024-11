Ilrestodelcarlino.it - Bar Carlino, torna la festa rossoblù. Mercoledì tutti quanti da Neri tra calcio, ospiti e tante sorprese

Tantie molte novità. Il tutto nel segno di un’atmosfera da Champions League, raggiunta e conquistata dalla rosa del Bologna, in camposera per sfidare il Lille. Manca sempre meno al match che si giocherà sotto la Torre Maratona, sul prato del Dall’Ara. E di conseguenza manca sempre meno anche alla prossima puntata di Bar, il nostro salottodaPasticceria Caffetteria, pronto are con il quinto grande evento sotto al Portico di San Luca. I riflettori del ’bar sport’ delsi stanno per riaccendere per seguire, insieme con i lettori del nostro quotidiano e con i telespettatori, iprima di ogni partita tra le stelle d’Europa. Da via Saragozza 81, infatti, i cronisti daranno vita a un’ora di diretta che racconterà, come ormai da tradizione, del Bologna e di Bologna.