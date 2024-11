Biccy.it - Andrea Preti deluso per la chiusura anticipata de La Talpa, lo sfogo

Lade Lache ha deciso di condensare le ultime tre puntate in un unico episodio (che andrà in onda lunedì sera) ha indispettito non poche persone fra addetti ai lavori, pubblico e protagonisti. Fra questi ancheche ha deciso di partecipare al reality dopo la fortunata esperienza a L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi.L’attore, su Instagram, ha così scritto: “Larimarrà nel mio cuore. Mi dispiace che un programma così pulito, costruttivo, diverso ed intrigante non sia stato capito! Un programma dove finalmente bisogna utilizzare il cervello e la creatività! Peccato che l’innovazione non venga capita, ma viene richiesta! Peccato che non si possa progredire, perché è quello ci viene chiesto, ma poi non viene data fiducia! Grazie a tutti quelli che ci hanno supportato sempre“.