Cityrumors.it - Affitti in nero 2025, nuovo rischio per i proprietari: cosa possono fare gli inquilini

Leggi su Cityrumors.it

Sono diversi i rischi che si corrono affittando un immobile in, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge:bisogna sapere.La legge italiana prevede pesanti sanzioni per i locatori che affittano un immobile in, ossia senza un regolare contratto. Questo comportamento si traduce, difatti, in evasione fiscale considerato che senza la registrazione del contratto, ilo elude il fisco non versando le imposte specifiche.inper igli(Cityrumors.it)Purtroppo, questo fenomeno è ancora largamente diffuso nel nostro Paese, con moltiche non versano le tasse e magari, spesso, si accordano con gliper il pagamento di un canone più basso rispetto a quello previsto. Oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, i locatori, ma anche i conduttori corrono altri rischi.