Bergamonews.it - Villaggi di Natale, ChorusLife, Donizetti Opera e Salone del mobile: il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano ilo diin Piazzale degli Alpini e in Piazza Matteotti, “Roberto Devereux” al Teatro, la ruota panoramica in Piazza Matteotti e mostre.Da annotare, inoltre, ildelalla Fiera, gli spettacoli del-end inaugurale a, il tributo agli Abba sabato al Centro Congressi e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 23 e domenica 24 novembre.BERGAMOSABATO 23 NOVEMBRE– Mercatino dell’usato a Borgo Palazzo– Al Piazzale degli Alpini torna il “o di”– In Piazza Matteotti torna ilo di“Christmas Market”– In Piazza Matteotti torna la ruota panoramica–, i primi eventi nello Smart District– Alla Fiera di Bergamo due-end con ildel– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico– Pandemonium Teatro: gli spettacoli del-end– Alin scena “Roberto Devereux”– Al Piazzale degli Alpini due-end con la sagra del gorgonzola– Al Centro Congressi tributo agli AbbaDOMENICA 24 NOVEMBRE– Al Piazzale degli Alpini torna il “o di”– In Piazza Matteotti torna ilo di“Christmas Market”– In Piazza Matteotti torna la ruota panoramica–, i primi eventi nello Smart District– Alla Fiera di Bergamo due-end con ildel– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671–, in scena la replica di “Zoraida di Granata”– Festival Violoncellistico, alla Sala Piatti concerto di Luca Colardo– Pandemonium Teatro: gli spettacoli del-end– “Una domenica da fiaba – Le favole di Tolstoj” allo Spazio Caverna– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico– Al Piazzale degli Alpini due-end con la sagra del gorgonzola