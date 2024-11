VIDEO – Verona-Inter quasi tutto pronto | svelata la maglia dei nerazzurri!

Leggi su Inter-news.it

apre di fatto la tredicesima giornata di campionato, la prima dopo la sosta per le Nazionali. Ihanno la possibilità, vincendo, di andare momentaneamente in testa alla classifica in attesa di Napoli-Roma.lacon cui scenderanno in campo i ragazzi di InzaghiSPALLATA CERCASI –è la prima sfida di questa tredicesima giornata di campionato che vede ben due big match, vale a dire Milan-Juventus alle ore 18 odierne e Napoli-Roma alle ore 18 di domenica 24 novembre. La squadra di Simone Inzaghi proverà dunque ad approfittarne poiché battendo i veneti andrebbe momentaneamente in testa alla classifica, mettendo quindi un po’ di pressione alle avversarie. Intanto il tecnico piacentino dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu ma anche del suo capitano, Lautaro Martinez, alle prese con un problema dell’ultimo minuto.