Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2024 ore 15 | 30

DEL 23 NOVEMBREORE 15.20 MATTEO BERTONCINIBUON POMERIGGIO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN ESTERNA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE DI CASSIA E DI CASAL DEL MARMOCODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIAADESSO GLI EVENTIAD AUSONIA SI STANNO SVOLGENDO GLI EVENTI “1° ABILITY SHOW CITTÀ DI AUSONIA” E “1° ABILITY DRIVE CITTÀ DI AUSONIA”, SONO ATTIVE QUINDI FINO AL TERMINE DEGLI EVENTI VARIE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SU DVERSE VIE DEL CENTRO ABITATO, PER MEGGIORI DETTAGLI VISITARE IL NOSTRO SITOINFINE, IL TRASPORTO PUBBLIUCO:SULLA METRO C A CAUSA DELLE ATTIVITÀ TECNICHE CONNESSE ALL’APERTURA DELLA NUOVA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO E DELL’INTERSCAMBIO CON LA METRO B FINO AL 7 DICEMBRE SARA’ RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO CON LE ULTIMNE PARTENZE DEI TRENI ALLE 20:30 DA PANTANO E ALLE 21 DA SAN GIOVANI, POI IL SERVIZIO PROSEGUIRA’ CON I BUS SOSTITUTIVIDA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral