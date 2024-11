Lanazione.it - "Varchi di Natale": la festa è qui. Tutti gli eventi della maratona

A un mese dallapiù attesa Monteripropone "di. Che la magia abbia inizio", lo slogan che identifica il programma promosso da Comune, Centro Commerciale Naturale, Pro Loco e realtà associazionistiche per animare sino a inizio gennaio capoluogo e frazioni. Un mix di spettacoli, arte, cultura e tradizione strizzando l’occhio come sempre ai più piccoli, i destinatari principali deglipensati per rivitalizzare il centro storico e fare da traino al commercio. Dal 30 novembre al 6 gennaio, allora, torneranno la galleria luminosa in via Roma e gli allestimenti nei quartieri e nei borghi monteni per creare un’atmosfera gradevole e attrattiva per residenti e visitatori. Gli addobbi del cuore cittadino si annunciano suggestivi e a tema: la neve in piazzacon gli immancabili pupazzi e nevicate programmate nei week end per la gioia dei bimbi; gli gnomi in via Roma; il "dei Sogni" in piazza Umberto, con un abete simbolo di un progetto solidale curato da alcune aziende del territorio, e il consueto profilo illuminatotorre del Cassero in piazza Vittorio Veneto.