Una flebo per smaltire la sbornia in 40 minuti o per dimagrire | è boom degli IV Drips Il dottor Turner | Le somministriamo anche agli invitati dei matrimoni per riprendersi

E se il cocktail di vitamine rigeneranti anziché scioglierlo in un bicchiere e poi berlo, venisse iniettato direttamente in vena? I IV, le, sono diventati una ossessione a Londra dove i punti di somministrazione temporanei ed il servizio a domicilio promettono di restituire freschezza, energia e vigore attraverso sacchetti di soluzioni liquide da iniettare in quantità. Il trattamento, che a suo tempo venne ampiamente promosso da Gwyneth Paltrow, madrina deistatunitensi, oggi ha raggiunto un pubblico di fruitori molto più esteso, uscendo dai luoghi esclusivi delle celebrities per le quali, ormai, iniettarsi la soluzione “Glow” per “splendere” ringiovaniti e radiosi prima di sfilare sui red carpet è una abitudine diffusa.Oggi a Londra, la combinazione più gettonata in assoluto è quella cosiddetta Hangover, ovvero il dopo