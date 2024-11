Ilgiorno.it - Un ecografo e quattro poltrone in memoria di “Vince“ e Sara

Leggi su Ilgiorno.it

Grazie alle donazioni, l’ospedale Predabissi si arricchisce di nuove dotazioni. Regalo dell’associazione Amici dell’oncologia Gualtiero Cremonesi di Melegnano, undi ultima generazione (nella foto) è andato a incrementare le attrezzature del reparto di oncologia, a beneficio dei pazienti. Non solo. In ricordo del vizzolesenzo Guzzeloni, scomparso di recente e noto come “nonno“, volontario delle sezioni locali di Auser e Protezione civile, una poltrona a uso dei degenti è stata donata al reparto di oncologia. Altre tresono state posizionate nel reparto di pediatria: due sono state regalate dall’associazione “Salute ma non solo“ indi Osvaldo Sammarco, mentre la terza è opera dell’associazioneAngela Boffi – L’Angelo dei bambini, creata dal comico Paolino Boffi e dalla moglie Laura Soldi in ricordo della figlia, scomparsa a soli 5 anni a causa di un neuroblastoma.