Formiche.net - Trump rafforza il team sicurezza nazionale con Wong, un altro esperto di Asia

Leggi su Formiche.net

Donaldha annunciato che Alex, ex funzionario del dipartimento di Stato, sarà il vice consigliere per laalla Casa Bianca. Il presidente eletto degli Stati Uniti, comunicando la decisione, ha ricordato che, che è stato vice rappresentante speciale per la Corea del Nord durante la prima amministrazione, “ha contribuito a negoziare il mio vertice con il leader nordcoreano Kim Jong Un”., che sarà il numero due di Mike Waltz, è senior fellow presso lo Hudson Institute, think tank conservatore, occupandosi die affari esteri, con un particolare focus sulla strategia americana nell’Indo-Pacifico e su futuro della Penisola coreana.In passato,è stato consigliere del senatore repubblicano Tom Cotton e della campagna presidenziale del ticket repubblicano di Mitt Romney e Paul Ryan nel 2012 (che perse contro gli incumbent democratici Barack Obama e Joe Biden).