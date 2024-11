Nerdpool.it - The Day of the Jackal: ci sarà la seconda stagione?

Premiata da ascolti record e recensioni stellari, The Day of the, la serie Sky e Peacock Original, ha ottenuto il rinnovo per una. Tratta dall’omonimo romanzo di Frederick Forsyth e ispirata al pluripremiato film del 1973, questa rivisitazione contemporanea in 10 episodi ha conquistato il pubblico globale.Con protagonisti Eddie Redmayne e Lashana Lynch, la serie ha ottenuto numeri straordinari:Nel Regno Unito, è diventata la serie Sky Original più vista di sempre e la più seguita su Sky degli ultimi due anni.In Italia, Germania, Austria, Svizzera e Irlanda, ha registrato il miglior debutto di sempre per una produzione originale Sky inglese.Negli Stati Uniti, è entrata al primo posto nella Top 10 TV Shows di Peacock.In Australia, è diventata la serie più seguita dell’anno su Fox Showcase.