Supermercato, botta e risposta tra Scoccia e Grohmann

- "Mettersi di nuovo al tavolo con il fondo immobiliare Polis al fine di ottenere, a spese dei titolari del, un progetto più ampio di rigenerazione urbana che abbia ricadute positive per la città di Perugia e non esclusivamente per il privato". È quanto chiede la consigliera di opposizione Margheritaalla giunta comunale di Perugia. "I contatti con il fondo immobiliare sono iniziati nel 2023 quando ero assessore all’urbanistica - spiega-. L’intenzione era già quella di realizzare, per questo marchio, un’area commerciale gigantesca di circa seimila metri quadrati nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo in zona Settevalli, Avevo sollecitato un progetto di qualità e la proposta di massima che mi è arrivata per il recupero di quell’area dismessa, quindi oggetto di variante al piano regolatore, l’ho considerata insufficiente".