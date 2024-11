Oasport.it - Sinner resta umile: “Non siamo solo io e Berrettini, c’è una squadra dietro. Musetti? A volte succede…”

Jannikha sconfitto Alex de Minaur in due set, regalando all’Italia il secondo punto nel confronto con l’Australia e permettendo così alla nostra Nazionale di qualificarsi alla finale della Coppa Davis. Dopo il successo ottenuto in rimonta da Matteocontro Thanasi Kokkinakis, il numero 1 del mondo ha surclassato il proprio avversario e così gli azzurri si sono meritati l’atto conclusivo della massima competizione a. I ragazzi del capitano Filippo Volandri torneranno in campo domenica 24 novembre (ore 16.00) per fronteggiare l’Olanda e andranno a caccia della seconda Insalatiera consecutiva.Jannikha sbrigato la pratica la pratica con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 29 minuti di gioco: tutto davvero troppo facile per il vincitore di Australian Open, US Open e ATP Finals, mai davvero in difficoltà contro il caparbio oceanico, numero 9 del ranking ATP a cui va il merito di averci provato fino in fondo e non aver mai mollato la presa contro quello che al momento è il migliore giocatore dell’intero circuito globale.