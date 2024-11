Ilrestodelcarlino.it - Si pensa a L’Aquila sognando... Spagna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stata una settimana ricca di colpi di scena per la Vigor, ma ciò che più conta è arrivare pronti alla sfida di domani contro. Il rinvio, causa maltempo, della gara di Coppa contro il Castelfidardo, la convocazione di Kone in Rappresentativa ed il mercato. Tanta carne al fuoco, ma i rossoblu sono concentrati sulle vicende di campo. "Non ci sono stati contrattempi, purtroppo Mori non è ancora pronto a rientrare - dice il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Ad oggi però gli infortuni più seri rimangono quelli di Alonzi e Tomba: entrambi stanno dando il massimo, lavorando quotidianamente con profitto". Moroni predica calma, pretende massima concentrazione e sottolinea il fatto che la Vigor dovrà fare di tutto per risollevarsi dalla sconfitta del "Riviera". "In tutta onestà non credo che a San Benedetto la Vigor abbia disputato una gara memorabile - rimarca Roberto Moroni - eppure, al di fuori dello stadio, si respira un’aria diversa, sembra quasi che la squadra venga da una vittoria, ma non è così.