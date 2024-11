Ilgiorno.it - Riapre il “nuovo“ stadio. Il battesimo del campo con influencer e youtuber

Lodi Muggiò finalmente è pronto. Dopo una odissea che si trascinava dalla scorsa stagione agonistica, la locale squadra - ma anche tutte le altre associazioni sportive che ne faranno uso - che da luglio ha assunto la denominazione di Fucina e che milita nel campionato di Eccellenza, potrà finalmente giocare domani pomeriggio una gara casalinga in città. Dopo aver chiesto ospitalità due volte ad Agrate, a Lesmo e persino a Pero e con un calendario modellato ad hoc con più gare in trasferta per tamponare la situazione, contro la Manara la squadra oggi allenata da Domenico Anania potrà esordire sul terrenodi zecca del “Superga 1949“ in via Legnano. Ma non solo il fondo è stato rifatto a regola d’arte, perché il Comune ha riqualificato la pista di atletica, ha rinnovato anche l’impianto di illuminazione a led per le gare in notturna e soprattutto sono state sostituite le coperture delle due tribunette centrali.