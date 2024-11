Ilfattoquotidiano.it - Raid israeliani su Beirut, distrutto edificio di 8 piani. Almeno 11 morti. “L’obiettivo erano comandanti di Hezbollah”

Ancorasu. Nella notte tra venerdì e sabato11 persone sono state uccise e 33 ferite, secondo fonti mediche, dagli attacchi sul centro della capitale libanese. Soccorritori citati dall’agenzia statale Ani parlano di “un gran numero die feriti” in particolare tra le macerie di undi 8colpito da cinque missili nel quartiere di Basta. Sul posto si è creato un grande cratere – a quanto riferito – e si scava tra le macerie. Sono stati attaccati anche i sobborghi meridionali della capitale. Diversi edifici sono stati presi di mira, tra cui due situati alla periferia sud di, nel settore densamente popolato di Chiyah di Ghobeiry, che ospita diversi centri commerciali, dopo gli ordini di evacuazione.Secondo il Times of Israel, che cita voci che circolano su “media in lingua ebraica e social media”, gli obiettiviil nuovo leader di, Naim Qassem, o uno deidel gruppo sciita, Talal Hamiya.