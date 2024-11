Lanazione.it - Pontedera, rubano generi alimentari e cosmetici in un supermercato: due denunciati

, 23 novembre 2024 – Un’operazione ad “alto impatto” è stata messa in atto ieri pomeriggio dai Carabinieri della Compagnia di, con l’obiettivo di intensificare i controlli sul territorio e contrastare furti e spaccio di stupefacenti. Nel corso del servizio, i militari, supportati dal Nucleo Cinofili CC di San Rossore, hanno setacciato la città, controllando 75 persone e 13 veicoli. Durante l’attività, i militari hanno denunciato un 34enne e una 40enne per furto, sorpresi all’esterno del“Lidl” dopo aver sottrattoper un valore complessivo di 90 euro. Inoltre, hanno segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti due giovani, trovati rispettivamente in possesso di 2 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana. Il servizio straordinario si inserisce nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità condotte dai Carabinieri di