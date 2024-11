Lanazione.it - Pioggia e vento forti. Esplode una cabina Enel. Centinaia di case al buio

Pistoia, 23 novembre 2024 – Tantae il fortehanno messo a dura prova il territorio pistoiese. Nella serata di giovedì l’apprensione è stata tanta, scatenata dagli eventi atmosferici che hanno interessato anche l’intera nottata. E non sono mancati disagi e danni. “I problemi sono stati due: il primo è che la piena che ha provocato questain montagna è arrivata a Pistoia, soprattutto nell’Ombrone e nella Brana, e ha provocato due piene eccezionali portandoli entrambi oltre il secondo livello di guardia - ha spiegato Alessio Bartolomei, assessore all’assetto idrogeologico e protezione civile -, l’Ombrone a Pontelungo è arrivato a 3 metri e 20. Questo ha comportato che per un periodo abbastanza lungo i fossi minori, le cosiddette acque basse, non potessero più scaricare nei corsi maggiori portando al collasso Ombroncello, Acqualunga e Bollacchione.