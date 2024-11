Ilrestodelcarlino.it - Pestato per la strada. I due aggressori in fuga

e abbandonato lungo la, sono stati i passanti ad avvisare le autorità ieri mattina presto: un uomo, 49 anni, era a terra e riportava ferite, a quanto pare, dovute a un’aggressione da parte di due uomini che poi si sono dileguati. All’arrivo dei carabinieri sul posto, i responsabili non c’erano già più. Il fatto è avvenuto in via Papa Giovanni XXIII, poco prima delle sette del mattino. La vittima del pestaggio è stata notata da dei passanti, che vedendolo a terra con ferite gravi hanno avvertito immediatamente i carabinieri. Secondo quanto riferito dal 49enne, e la stessa versione combacia anche con i primi rilievi dell’indagine svolta dai militari di Reggio, l’uomo sarebbe stato picchiato selvaggiamente da due persone che sono poi sono scappate e al momento non sono ancora state individuate.