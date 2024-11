Anteprima24.it - Palmiero: “Sappiamo di aver perso un’occasione ma noi ci crediamo”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“che la rincorsa è lunga. Tutto può accadere. Ci mancano i tre punti contro il Taranto. Per il resto, credo, che i pareggi contro Potenza, Benevento e Catania possono starci.dima noi ci”. Così Lucanel post gara. “Abbiamo fatto un’ottima partita. Meritavamo un risultato diverso ma affrontavamo una squadra forte, costruita per vincere come noi – afferma – Guardiamo il bicchiere mezzo pieno ma c’è rammarico”.“Penso dilavorato sempre alla stessa maniera. In questo momento riesco a rendere meglio per il gioco più propositivo. Credo didato tutto – conclude – Sto bene. Sono stato in campo 90 minuti, mi sento bene. Salterò la partita di lunedì, mi dispiace”.L'articolo: “dima noi ci” proviene da Anteprima24.