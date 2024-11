Sport.quotidiano.net - Palladino: "A Bergamo la svolta, ho capito di avere una squadra forte. Sarei felice se..."

Firenze, 23 novembre 2024 - Riprende da Como la marcia della Fiorentina in campionato. Ladi Raffaelevuole provare a cullare sogni d'alta classifica. Per farlo servono i tre punti anche al Sinigaglia visto che comunque qualche concorrente alle prime posizioni allungherà il passo. Il tecnico gigliato non ha rilasciato la consueta intervista prepartita al sito ufficiale del club ma ha affidato le sue sensazioni ad una chiacchierata con Sportmediaset. Sei vittorie di fila in campionato, qual è stata la chiave per la? “Nonostante la sconfitta contro l’Atalanta hodiin mano unache stava crescendo. Da lì in poi credo che sia stato un percorso fatto tutto in crescendo e probabilmenteè stata la chiave di volta”. Questa estate ha volutomente Moise Kean, quali sono i tasti che ha toccato con il ragazzo per farlo sbocciare? “Ho toccato i tasti dell’amore e ho dato fiducia a un ragazzo che aveva bisogno di tanta fiducia e che doveva ritrovare autostima.