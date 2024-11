Gamberorosso.it - Non buttate il pane raffermo, fateci la pizza! La ricetta di Peppe Guida

Il, oduro come lo chiama(guarda Questa terra è la mia terra consu gamberorosso.tv), è sempre stato l’ingrediente principale dei piatti di recupero della tradizione contadina: dalla panzanella alla pappa al pomodoro, fino alla “cialledda” ecotto pugliesi fatto con verdure ebollito in brodo. Che sia sciapo in alcune regioni d’Italia come la Toscana. o anche con sale, o ancora realizzato con lievito madre o con grani antichi, ilè l’alimento base che ci accompagna sin da piccoli. Negli ultimi anni i dati sullo spreco alimentare sono allarmanti ed è per questo che fare attenzione a non sprecare anche solo ilpuò essere un atto utile per la propria salute ma anche per le tasche.Come riutilizzare ilIlbuono ha un costo e più alta è la qualità, meno si spreca e si spende, in effetti un ottimopuò durare anche fino a una settimana.