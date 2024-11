Gaeta.it - Napoli, una gioventù in balia delle baby gang: il nuovo volto della criminalità sociale

Facebook WhatsAppTwitter I social network si stanno trasformando in un palcoscenico inquietante per le giovani bande a. Aumentano i video e i contenuti che mostrano ragazzi impegnati in atti di intimidazione, con segnali chiari di appartenenza a una cultura camorrista. Questi giovani, sempre più audaci, si cimentano in comportamenti che sfidano apertamente le autorità, traendo forza da una’atmosfera di omertà e connivenza.L’influenzapiattaforme socialLe piattaforme come TikTok stanno diventando un’importante vetrina per le azioni di gruppi giovanili che si distaccano dal rispettonorme sociali e giuridiche. Attraverso canzoni che celebrano la camorra e testi ricchi di riferimenti violenti, queste bande cercano di legittimarsi e di guadagnare visibilità tra i coetanei.