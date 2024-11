Terzotemponapoli.com - Napoli-Roma, Pino Daniele prima del match del Maradona

andrà in scena Domenica 24 novembre alle 18.00. Tifosi ed appassionati potranno seguire ilsu DAZN. Sarà un evento imperdibile, arricchito da un momento di straordinaria emozione per tutti i tifosi.e l’inedito diAlle 17:50,del calcio d’inizio che vedrà gli azzurri di Antonio Conte attualmente in vetta alla classifica sfidare laguidata dal nuovo mister Ranieri, allo stadio Diego Armando, sarà presentato in anteassoluta il brano inedito di, “Again”. L’inedito, annunciato da un video teaser emozionale realizzato in esclusiva da DAZN in collaborazione con Warner Music e pubblicato oggi sui social, è accompagnato dalle voci del pubblico. Questi chiama il nome del cantautore e raccoglie le immagini dei luoghi simbolici di, terminando allo Stadio Diego Armando