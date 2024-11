Ilgiorno.it - Morto mentre lavorava, Elton Dema lascia quattro figli piccoli. Si era trasferito a Bergamo per dare un futuro alla famiglia

Stezzano () – Era venuto in Italia circa un anno fa, l’operaio albanese di 41 annimercoledì al San Gerardo di Monza dove era stato ricoverato in seguito all’infortunio sul lavoro accaduto a Erba (Como). L’uomo era andato a stare in un appartamento di Azzano San Paolo. Prima per conto suo, poi aveva fatto arrivare a luglio scorso dal suo Paese la moglie Bledjana e idi tredici, dieci, sette anni e quasi cinque. Si erano trasferiti a Stezzano in una casa in via Ponchielli al civico 7, dove al pianterreno abitano anche la sorella e il cognato, in Italia ormai da anni. I tremaggiori difrequentano le scuole ad Azzano, dove hanno già avuto modo di ambientarsi. Il 41enne, oltremoglie,e sorella, la madre che è rimasta in Albania (il padre èl’estate scorsa) e due fratelli, uno rimasto lì e l’altro pure luisi nel nostro Paese.