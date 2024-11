Ilgiorno.it - Milano, tram e bus che si fanno “aspettare”: assemblea pubblica dei comitati, e Atm finisce ancora nel mirino

, 23 novembre 2024 – I quartieri diovest e quelli diest uniti contro la situazione sempre critica delle troppo lunghe attese die bus alle fermate e, problema che si aggiunge al problema, della rimodulazione delle linee di superficie seguito all’apertura dell’intera tratta della M4 un mese fa. A chiamare a raccolta i residenti di Lorenteggio e Giambellino (e nom solo) èuna volta il comitato civico “AspettaMi, Milanesi in attesa dei bus”, che dallo scorso luglio monitora – a colpi di foto dei display delle pensiline – le attese spasmodiche e snervanti di chi “cerca” di usufruire delle linee di superficie di Atm. Fra mezzi che non passano e corse saltate. L’è in programma mercoledì 27 novembre, dalle 18,45 alle 21, nella sala messa a disposizione dalla parrocchia di via Kolbe all’angolo con viale Corsica.