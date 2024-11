Agi.it - L'Italia è in finale di Coppa Davis

Leggi su Agi.it

AGI - Qualche fatica di troppo ma, alla fine, Berrettini e Sinner completano la missione portando l', per la seconda volta consecutiva, indi. La sfida con l'Australia si è aperta con la vittoria di Matteo Berrettini, in tre set, contro Thanasi Kokkinakis (6-7, 6-3 7-6). Il tennista romano, preferito a Musetti, è tornato alla vittoria nel singolare spianando la strada al numero uno del mondo. Jannik Sinner si è liberato, per l'ennesima volta, di Alex De Minaur, superato in due set (6-3, 6-4). Domenica alle 16 la sfida con i Paesi Bassi per la conquista dell'insalatiera.